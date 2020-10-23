В США появилось первое "лекарство" от коронавируса. ВОЗ называет его бесполезным

Это же средство хотят применять и в Украине

В США официально одобрили первое средство для лечения заболевания COVID-19. Оно называется Veklury, а в его основе лежит вещество ремдесивир, которым лечили президента Дональда Трампа, когда тот заразился сам.

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Об этом 22 октября сообщили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Вопреки исследованию Всемирной организации здравоохранения, которая признала ремдесивир бесполезным при коронавирусной инфекции, им теперь официально будут лечить взрослых и детей в Соединенных Штатах.

Глава FDA Стивен Хан утверждает, что такое решение основано на научных испытаниях, в которых принимали участие пациенты с COVID-19 разной степени тяжести.

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Американские ученые пришли к выводу, что Veklury снижает время восстановления пациентов от COVID-19 в среднем до 10 дней, что на пять дней меньше чем без применения препарата.

Курс лечения составляет пять дней и обойдется пациентам более чем в 3,1 тыс. долларов.

Напомним, что ранее украинский Минздрав заключил контракт на поставку 28,2 тыс. флаконов ремдесивира для лечения украинцев от коронавируса. Цена одной ампулы в закупке составила 687 грн.

Также смотрите видеосюжет об испытаниях вакцины от коронавируса, которые проходят в США:

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