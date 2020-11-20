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В США предупредили Лукашенко: пришло время остановить насилие и освободить задержанных

20 ноября, 00:26

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Госдепартамент США выступил с заявлением после сообщений об арестах журналистов на протестах

Соединенные Штаты предупредили режим в Беларуси о необходимости немедленно остановить насилие, нарушение прав человека в республике и освободить задержанных активистов.

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Соответствующее заявление обнародовал на официальной твиттер-странице заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун.

По его словам, более 100 дней власти Беларуси совершали длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа.

"Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и ввести диалог с белорусским обществом", – заявил Браун.

Госдепартамент США выступил с заявлением в адрес режима в Беларуси после сообщений об арестах журналистов на фоне массовых беспорядков правоохранительных органов республики, подчиненных Лукашенко.

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Напомним, в августе 2020 года в Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Степана Путило.

В октябре в Беларусиканал и логотип Nexta были признаны экстремистскими материалами.

А в ноябре власти обвинили Степана Путило и Романа Протасевича в организации массовых беспорядков в стране и объявили в межгосударственный розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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США протесты Беларусь насилие Александр Лукашенко
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