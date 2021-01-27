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В США предупредили о повышенной угрозе насилия в ближайшие недели

27 января, 21:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Многие американцы до сих пор не могут смириться с проигрышем Трампа

В Соединенных Штатах в ближайшие несколько недель сохранится угроза возникновения насильственных беспорядков из-за смены президента.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности сделал соответствующее заявление после консультаций с представителями разведки и правоохранительных органов.

"В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

В то же время министерство не располагает конкретной информацией о вероятном заговоре, но основывается на том, что в стране по-прежнему многие не смирились со сменой власти.

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"В последние дни продолжаются насильственные беспорядки, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что люди, разочарованные переходом государственной власти и сменой президента, а также по другим идеологическим причинам, и подпитываемые ложными нарративами, могут продолжать подстрекать граждан к насилию", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате беспорядков у Капитолия во время утверждения победы на выборах президента Джо Байдена 6 января погибли четыре человека.

Многие в США возложили вину за подстрекательство к беспорядкам у Капитолия на тогда еще действующего президента США Дональда Трампа.

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США насилие беспорядки угроза предупреждение
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