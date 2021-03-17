Українська
$ 27,65
32,96
  1. Мировые новости
  2. США

В США при нападениях на три спа-салона погибли 8 человек

17 марта, 03:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция пока не установила связь между тремя нападениями

В Соединенных Штатах при нападении на три спа-салона в Атланте (штат Джорджия), погибли восемь человек и один был ранен.

Реклама

Об этом сообщили в местной полиции, передает CNN.



Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки у северо-западу от города. Там неизвестный вошел в заведение и открыл огонь – в результате четыре человека погибли и один пострадал.

Два других инцидента произошли в расположенных через дорогу спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa.

Реклама

В полиции рассказали, что три женщины погибли при стрельбе в первом заведении и одна во втором – все убитые были азиатского происхождения.

В тренде
COVID-19, давай до свидания. Как соблюдают меры безопасности в Турции

Правоохранители пока не установили, есть ли связь между этими тремя нападениями.

По подозрению в нападении на салон в округе Чероки уже задержали 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока.

Напомним, 14 марта в Чикаго из-за стрельбы на вечеринке пострадало по меньшей мере 15 человек, двое погибли.

Мы также писали, что в Соединенных Штатах в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) в понедельник, 1 марта, произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США стрельба спа-салон атланта Джорджия нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по Украине
США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по УкраинеВласть
BioNTech и Pfizer готовы в следующем году изготовить три миллиарда доз вакцины
BioNTech и Pfizer готовы в следующем году изготовить три миллиарда доз вакциныСША
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
"Рано праздновать": главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19США
Американцы смогут отмечать день независимости от COVID-19: Байден назвал несколько условий
Американцы смогут отмечать день независимости от COVID-19: Байден назвал несколько условийСША
Миллионы женщин остаются без противозачаточных средств из-за COVID-19
Миллионы женщин остаются без противозачаточных средств из-за COVID-19США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять