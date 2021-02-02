В США при обыске застрелили двух агентов ФБР, трое ранены

В США в городе Санрайз (штат Флорида) при попытке провести обыск в одном из жилых домов по делу о детской порнографии погибли два сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР), еще три человека ранены.
Об этом со ссылкой на отделения ФБР в Майами сообщает AFP.
Двое пострадавших доставлены в ближайшую больницу, их жизням ничего не угрожает.
Когда агенты прибыли к дому подозреваемого с ордером на обыск по делу о преступлениях, связанных с насильственными действиями в отношении детей, тот забаррикадировался в нем, а затем открыл стрельбу.
Хозяин дома, как предполагалось хранил видеоматериалы сексуального характера с участием детей.
Правоохранителям удалось устранить нападавшего, проводится расследование обстоятельств стрельбы при обыске.\
Напомним, на прошлой неделе в США произошло массовое убийство в Индианаполисе – по меньшей мере, пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме. Среди погибших – беременная женщина.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк