Українська
$ 28,06
33,9
  1. Мировые новости
  2. США

В США при обыске застрелили двух агентов ФБР, трое ранены

2 февраля, 21:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Огонь открыл подозреваемый по делу о детской порнографии

В США в городе Санрайз (штат Флорида) при попытке провести обыск в одном из жилых домов по делу о детской порнографии погибли два сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР), еще три человека ранены.

Реклама

Об этом со ссылкой на отделения ФБР в Майами сообщает AFP.

Двое пострадавших доставлены в ближайшую больницу, их жизням ничего не угрожает.

Когда агенты прибыли к дому подозреваемого с ордером на обыск по делу о преступлениях, связанных с насильственными действиями в отношении детей, тот забаррикадировался в нем, а затем открыл стрельбу.

В тренде
В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба

Хозяин дома, как предполагалось хранил видеоматериалы сексуального характера с участием детей.

Реклама

Правоохранителям удалось устранить нападавшего, проводится расследование обстоятельств стрельбы при обыске.\

Напомним, на прошлой неделе в США произошло массовое убийство в Индианаполисе – по меньшей мере, пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме. Среди погибших – беременная женщина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США стрельба ФБР Флорида
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияПолитика
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета УкраиныСША
Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)
Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)Фаново
Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью Axios
Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью AxiosПолитика
Ни дома, ни денег, ни работы: бывшему вице-президенту США негде жить
Ни дома, ни денег, ни работы: бывшему вице-президенту США негде житьСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять