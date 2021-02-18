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В США при стрельбе на автовокзале в Филадельфии ранены 7 человек

18 февраля, 00:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция задержала одного подозреваемого

В США в среду, 17 февраля, семь человек получили огнестрельные ранения возле вокзала SEPTA в Филадельфии (штат Пенсильвания) в результате стрельбы.

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Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News.

По данным полиции, раненым от 17 до 71 года, один человек находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает.

В частности, 17-летняя девушка получила огнестрельное ранение в руку, а 71-летний мужчина ранен в живот и обе ноги.

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Полиция задержала одного подозреваемого, но на месте инцидента обнаружено две единицы оружия.

"Это было очень наглое преступление", – заявил сказала комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло.

Другие подробности пока не сообщаются. Полиция заявила, что сейчас работает со свидетелями и просматривает записи с камер наблюдения.

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