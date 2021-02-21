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В США при стрельбе в магазине оружия погибли три человека (фото)

21 февраля, 04:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Стрелка застрелили посетители магазина

В Соединенных Штатах мужчина открыл огонь в магазине оружия в пригороде Нового Орлеана (штат Луизина), застрелив двух человек, но сам погиб, когда другие посетители сотрудники открыли ответный огонь.

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Об этом сообщает Fox8.

/ Фото: Reuters

Кроме того, при стрельбе в магазине Jefferson Gun Outlet в Метаири 20 февраля два человека были ранены.

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По словам местного шерифа, стрелок сначала застрелил двух человек внутри, а затем несколько других людей – то ли сотрудники магазина, то ли покупатели – открыли огонь по стрелку внутри и снаружи здания.

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Поскольку стрелявших было несколько, а ни один из убитых или раненых не был сразу опознан, то сейчас следователи пытаются собрать воедино разрозненные свидетельства произошедшего.

"Мы пытаемся собрать все воедино", – сказал шериф

Раненые госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. .

Напомним, в США в среду, 17 февраля, семь человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы возле вокзала SEPTA в Филадельфии (штат Пенсильвания).

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Мы также писали, что в Канаде стартовала программа по масштабному выкупу оружия у населения – решение было принято в рамках инициативы по ужесточению канадского оружейного закона.

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США оружие магазины стрельба новый орлеан луизиана
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