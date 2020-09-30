В США вынесли приговор российскому хакеру

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

В то же время прокуроры запрашивали для хакера 12 лет тюрьмы, защита же настаивала на том, что он уже отбыл срок.

В ходе слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) судья объявил о присужденных Никулину 88 месяцах заключения, тем не менее, предположив, что осужденный не откажется от своей преступной деятельности в дальнейшем.

"Когда он вернется в Россию, я думаю, что он снова станет хакером. Но мы не можем просто запереть его и выбросить ключ", – сказал судья.

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Он добавил, что необходим более жесткий приговор, чтобы преступники боялись серьезных последствий, если их поймают.

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Россиянину зачтут четыре года, которые он уже отбыл, а после отбытия срока, скорее всего, депортируют на родину.

Присяжные в Калифорнии признали Никулина виновным по 9 пунктам, связанным с кражей личных данных и проникновением в компьютерные сети с мошенническими целями.

Он был задержан по запросу Вашингтона в Чехии в 2016 году, и в 2018 году экстрадирован в США.

Напомним, в августе Агентство национальной безопасности США совместно с Федеральным бюро расследований сообщили о новых, доселе неизвестных российских вредоносных программах, обвинив Главное разведуправление России в кибершпионаже.

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