В США произошел масштабный пожар на заводе (видео)

В США, где недавно из-за лесных пожаров эвакуировали 119 тысяч людей, произошел новый пожар.
В Оклахоме вспыхнул завод по переработке вторсырья.
На видео видно, как огонь вырывается из крыши здания и возвышается на десяток метров. Густой дым окутал сооружения в нескольких километрах вокруг. Местные жители жаловались, что им было нечем дышать.
Огонь вспыхнул на рассвете и охватил металлический котлован с мусором. Сгорели и припаркованные рядом с заводом авто. В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар, предполагает владелец завода, мог произойти из-за бездомных. Те часто пытаются согреться в помещениях перерабатывающего комплекса.
Ранее мы писали, как жителей американского Орегона напугало красно-оранжевое небо.
Люди массово выкладывали в социальные сети фотографии, которыми некоторые восхищались, однако большинство американцев фото настораживали. Оказалось, что необычный окрас неба был следствием пожаров в Калифорнии.
Также мы рассказывали о том, как у берегов Шри-Ланки загорелся танкер с нефтью.
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