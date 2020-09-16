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В США произошел масштабный пожар на заводе (видео)

16 сентября, 20:07

Сергей Пономаренко

На кадрах видно, как огонь вырывается из крыши здания и вздымается на десяток метров

В США, где недавно из-за лесных пожаров эвакуировали 119 тысяч людей, произошел новый пожар.

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В Оклахоме вспыхнул завод по переработке вторсырья.

На видео видно, как огонь вырывается из крыши здания и возвышается на десяток метров. Густой дым окутал сооружения в нескольких километрах вокруг. Местные жители жаловались, что им было нечем дышать.

Огонь вспыхнул на рассвете и охватил металлический котлован с мусором. Сгорели и припаркованные рядом с заводом авто. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар, предполагает владелец завода, мог произойти из-за бездомных. Те часто пытаются согреться в помещениях перерабатывающего комплекса.

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Ранее мы писали, как жителей американского Орегона напугало красно-оранжевое небо.

Люди массово выкладывали в социальные сети фотографии, которыми некоторые восхищались, однако большинство американцев фото настораживали. Оказалось, что необычный окрас неба был следствием пожаров в Калифорнии.

Также мы рассказывали о том, как у берегов Шри-Ланки загорелся танкер с нефтью.

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США заводы пожар

Источник: Сегодня

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