В США прогремел взрыв: пострадали не менее десяти человек (видео)

Девять человек в критическом состоянии

В США в городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas&Electric. В результате пострадали минимум десять человек.

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Об этом сообщает CBS Baltimore.

Отмечается, что девять человек в критическом состоянии, еще один – в тяжелом. От взрыва в здании частично обрушилась крыша.

Также сообщается, что два подрядчика, которые мыли окна здания, цеплялись за леса со стороны здания около 30 минут. Позже их спасли работники пожарной охраны. Они разбили окно на 10-м и 11-м этажах и эвакуировали людей. Всего из здания спасли 21 человека.

Большая часть здания была пустой из-за предстоящих праздников и карантина.

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Вероятно, взрыв случился во время работ над системой управления воздухом и котлом здания.

Напомним, ранее в США на химзаводе произошел мощный взрыв.

Кроме того, в торговом центре американского города Харрисонберг в штате Вирджиния прогремел взрыв.

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