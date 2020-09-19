Масштабная перестрелка в США: двое погибших, 14 раненых (фото и видео)

Прибывшие на место стрельбы копы заметили около 100 человек

В американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк произошла перестрелка. В результате стрельбы погибли два человека, 14 получили ранения.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщил журналист Тайлер Браун с местного телеканала "13 WHAM".

"У нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", - заявил шеф местной полиции Марк Симмонс.

По его словам, одной из жертв оказалась женщина 18-22 лет, а второй – мужчина 18-22 лет. 14 пострадавших были доставлены в две местные больницы. Никто из них не получил опасных для жизни ранений.

Видео: twitter.com/tbrown13WHAM

На данный момент офицеры полиции продолжают опросы свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о том, как началась стрельба, и узнать больше о подозреваемом или подозреваемых.

Симмонс отметил, что к моменту прибытия полицейских на место происшествия копы увидели, как 100 человек бежали с места происшествия и к нему.

Стоит добавить, что в Рочестере проходят протесты движения Black Lives Matter: они начались после того, как при задержании погиб афроамериканец Дэниел Пруд. Он умер от удушья после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Семерых полицейских уволили.

Ранее в США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.

Также в Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб восьмилетний ребенок. А не так давно стреляли на поминальной службе в американском штате Луизиана.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

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