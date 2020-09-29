В США произошла перестрелка с полицейскими: есть жертвы

В американском городе Салем, штат Орегон, произошла стрельба с участием полицейских, погибли несколько человек.
Об этом сообщает "FOX 12".
Полицейские прибыли на место происшествия, где произошел захват заложников. Правоохранительные органы попытались вступить в переговоры с преступником, после чего началась перестрелка.
"В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый", – говорится в сообщении.
Поскольку стрельба велась с участием офицера, полиция штата Орегон была вызвана для проведения расследования.
Сейчас выясняются все детали происшествия. Точное число погибших пока не сообщается.
Недавно новости "Сегодня" писали, что в американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк произошла перестрелка. В результате стрельбы погибли два человека, 14 получили ранения.
Ранее в США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.
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