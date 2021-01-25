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В США произошло массовое убийство: среди погибших – беременная женщина (видео)

25 января, 11:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Погибли пять человек

Массовое убийство произошло в Соединенных Штатах в Индианаполисе. По меньшей мере, пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме. Среди погибших – беременная женщина.

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Информация о выстрелах поступила правоохранителям в 4 утра по местному времени. Когда прибыли на вызов – нашли подростка с огнестрельными ранением. Он рассказал, что стреляли также в соседнем доме.

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Там и обнаружили тела пятерых погибших. Пока следователи не имеют никаких зацепок – кто стрелок, действовал ли он один, и почему он совершил кровавую расправу.

Видео: Сегодня

Напомним, в декабре прошлого года в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс) в боулинг-клубе произошла стрельба. Во время стрельбы три человека погибли, трое пострадали.

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США полиция стрельба

Источник: Сегодня

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