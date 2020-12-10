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В США против сына Байдена открыли дело

10 декабря, 04:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Расследование связано с налогами

Сына избранного президента США Джо Байдена – Хантера оповестили о начале расследования, связанного с налогами.

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Об этом заявил сам Хантер Байден, передает DW.

"Я очень серьезно отношусь к этому, но уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью квалифицированных налоговых консультантов", - подчеркнул Хантер Байден.

Он также сообщил, что о начале расследования сообщили его адвокату и что оно проводится в штате Делавэр.

Штаб избранного президента Джо Байдена уже успел отреагировать на эту новость.

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"Избранный президент Байден очень гордится своим сыном, который столкнулся с тяжелыми вызовами, в том числе жестокими нападками в свой адрес в последние месяцы, но становился сильнее", – говорится в заявлении.

По информации издания, нынешнее расследование против Хантера Байдена было начато в 2018 году и, по данным анонимного источника, в ходе расследования изучаются некоторые сделки Байдена с китайскими партнерами, в том числе отдельные финансовые транзакции.

Напомним, Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении Хантера Байдена, чтобы очернить его отца перед президентскими выборами.

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