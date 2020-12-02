В США предположили, как будут распределять вакцину от коронавируса в декабре

Вакцину от COVID-19 будут распределять поэтапно

В США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако, распределять их будут поэтапно.

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Об этом заявила одна из ведущих экспертов ЦКПЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний) доктор Сара Оливер, передает CNN.

По ее словам, то количество вакцин, которое ожидается в США, не будет возможно сразу предоставить всем нуждающимся.

"Мы ожидаем ограниченное обеспечение", – сказала Оливер.

Она также отметила, что увеличивать производство вакцин будут еженедельно.

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В то же время администрации президента США Дональда Трампа ожидают, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже 11 декабря.

Мы также сообщали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться в пределах 25-37 долларов.

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