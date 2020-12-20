В США расследуют случаи аллергии на вакцину Pfizer

Вакцинирующие учреждения должны быть в состоянии немедленно оказать помощь в случае острой реакции

В Соединенных Штатах Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) расследует около пяти случаев аллергических реакций у людей, которым сделали прививку вакциной от COVID-19 компаниц Pfizer и BioNTech.

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Об этом заявил директор Центра оценки и исследования биопрепаратов FDA Питер Маркс, сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что об аллергических реакциях сообщили в более чем одном штате, в том числе на Аляске.

"Мы тесно сотрудничаем с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, и мы также тесно сотрудничаем с коллегами в Великобритании, которые сообщили о аллергической реакции. Я думаю, что мы будем рассматривать все доступные данные по каждой из этих реакций чтобы определить точно, что произошло, и мы постараемся понять, какой компонент вакцины мог вызвать их", – рассказал Маркс.

Он отметил, что химикат под названием полиэтилен гликоль, который есть в вакцинах производства Pfizer и BioNTech "может быть причиной", но точно это пока не известно.

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Издание отмечает, что реакция, которая наблюдалась у нескольких лиц, может быть более распространенной, чем считалось ранее.

В то же время в FDA заявили, что вакцина должна использоваться и в дальнейшем, так как аллергическая реакция быстро останавливается с помощью доступных медикаментов и "три случая анафилаксии (2 в Великобритании и один в США) – составляют осложнения для властей", поскольку могут отпугнуть от вакцины людей.

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В Управлении также напомнили об уже существующему требованию, что учреждения, которые делают прививки вакциной, должны быть в состоянии немедленно оказать помощь в случае любой острой аллергической реакции.

Там также считают, что американцы с аллергиями не относятся к группе риска, и прививки не рекомендуют только людям с историей острых аллергических реакций на вакцины, или ингредиенты этой конткретной вакцины.

Ранее в Великобритании сообщили, что вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть опасна для людей, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.

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Напомним, по состоянию на 18 декабря первые прививки от COVID-19 уже получили более чем 1,1 миллиона человек в четырех странах.

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