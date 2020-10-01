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В США расстреляли похоронную процессию

1 октября, 02:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди собирались на похорон ранее погибшего в перестрелке

В Соединенных Штатах неизвестный открыл огонь по участникам похоронной процессии в городе Милуоки (штат Висконсин).

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Об этом сообщает Associated Press.

В результате стрельбы, которую мужчина вел из автомобиля, пострадали по меньшей мере семь человек.

Всего в похоронной процессии было около ста человек, которые собрались рядом с похоронным бюро, откуда должны были отправиться на прощание с 26-летним Брекстоном Тейлором, погибшим ранее в перестрелке в середине сентября.

Полиция ведет поиски стрелка. Связан ли данный инцидент со смертью Тейлора, неизвестно.

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Напомним, в американском городе Рочестер в штате Нью-Йорк произошла перестрелка. В результате стрельбы погибли два человека, 14 получили ранения.

Мы также сообщали, что в США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.

Также в Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб восьмилетний ребенок.

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США похороны стрельба Висконсин
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