В США растет количество жертв пожаров

На западе Соединенных Штатов в результате природных лесных пожаров с середины августа погибли по меньшей мере 28 человек, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал CNN.



Больше всего жертв зафиксировано в штате Калифорния – там в пожарах погибли 19 человек, большинство за последние несколько дней.

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Еще восемь человек, в том числе мальчик-подросток, погибли на этой неделе в штате Орегон, еще один ребенок погиб в штате Вашингтон.

Кроме того, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома. Одна из них Лори Джонсон из Орегона, которую разбудили среди ночи полицейские, незадолго до того как огонь охватил ее дом.

"Я вышла без носков, без ничего – буквально в чем была", – рассказала она.

По состоянию на 12 сентября на западе США зафиксировано 97 крупных пожаров, площадь возгорания – 1,9 млн гектаров. Людей эвакуируют в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Айдахо и Юта.

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Напомним, на Западном побережье США второй месяц продолжаются масштабные лесные пожары. К первоначальным возгораниям в Калифорнии добавились масштабные возгорания в Орегоне и еще 10 штатах.

Местные власти эвакуировали более полумиллиона человек, однако, по сообщениям СМИ, спасатели находят десятки обгоревших тел.

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