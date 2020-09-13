Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. США

В США растет количество жертв пожаров

13 сентября, 04:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сообщают о десятках пропавших без вести

На западе Соединенных Штатов в результате природных лесных пожаров с середины августа погибли по меньшей мере 28 человек, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал CNN.

Больше всего жертв зафиксировано в штате Калифорния – там в пожарах погибли 19 человек, большинство за последние несколько дней.

Реклама

Еще восемь человек, в том числе мальчик-подросток, погибли на этой неделе в штате Орегон, еще один ребенок погиб в штате Вашингтон.

Кроме того, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома. Одна из них Лори Джонсон из Орегона, которую разбудили среди ночи полицейские, незадолго до того как огонь охватил ее дом.

"Я вышла без носков, без ничего – буквально в чем была", – рассказала она.

По состоянию на 12 сентября на западе США зафиксировано 97 крупных пожаров, площадь возгорания – 1,9 млн гектаров. Людей эвакуируют в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Айдахо и Юта.

Реклама

Напомним, на Западном побережье США второй месяц продолжаются масштабные лесные пожары. К первоначальным возгораниям в Калифорнии добавились масштабные возгорания в Орегоне и еще 10 штатах.

Местные власти эвакуировали более полумиллиона человек, однако, по сообщениям СМИ, спасатели находят десятки обгоревших тел.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США жертвы пожар лесной пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"Политика
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам
Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникамУкраина
Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – Трамп
Я буду совсем недоволен, если отравление Навального подтвердится – ТрампПолитика
США перекинули танки и БТР поближе к Беларуси
США перекинули танки и БТР поближе к БеларусиЕвросоюз
Россия обвинила в создании
Россия обвинила в создании "Новичка" западные страны и НАТОРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять