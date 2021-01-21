В США разбился военный вертолет: есть жертвы (фото)

20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военные вертолет, на борту которого находились три человека.

Реклама

Как сообщает NEWS10, они погибли.

По данным Национальной гвардии армии Нью-Йорка, медицинский эвакуационный вертолет UH-60 выполнял плановую тренировку когда разбился.

Фото: AdamChodak/Twitter В тренде Трамп выдал еще одно помилование в последние минуты каденции

Реклама

Напомним, на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-эш-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.

Также сообщалось, что 8 декабря, на востоке Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого были шесть человек. Представитель префектуры департамента рассказал, что инцидент произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 м.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама