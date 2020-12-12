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В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer

12 декабря, 04:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже в течение нескольких дней американцы смогут вакцинироваться

В пятницу, 11 декабря, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

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Об этом сообщает The New York Times.

Медрегулятор разрешил регистрацию вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Так, уже в ближайшие несколько дней несколько миллионов американцев могут быть вакцинированы.

Ранее мы писали, что США договорились с компанией Moderna о закупке еще 100 млн доз вакцин от коронавируса.

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Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.

В то же время в Британии утверждают, что вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть опасна для людей, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус
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