В США разрешили вакцину от коронавируса Pfizer

В пятницу, 11 декабря, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает The New York Times.
Медрегулятор разрешил регистрацию вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.
Так, уже в ближайшие несколько дней несколько миллионов американцев могут быть вакцинированы.
Ранее мы писали, что США договорились с компанией Moderna о закупке еще 100 млн доз вакцин от коронавируса.
Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.
В то же время в Британии утверждают, что вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть опасна для людей, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.
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