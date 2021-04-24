Українська
$ 28,06
33,81
  1. Мировые новости
  2. США

В США разрешили возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

24 апреля, 02:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Эксперты считают, что преимуществ вакцины больше, чем рисков возможных побочных эффектов

В США разрешили применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson среди людей в возрасте 18 лет и старше.

Реклама

За возобновление вакцинации проголосовали эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, передает USA Today.

За соответствующее решение проголосовали 10 членов экспертного совета, против высказались четыре эксперта, а один воздержался.

Эксперты считают, что преимуществ вакцины больше, чем рисков возможных побочных эффектов. Однако они рекомендовали предупреждать о возможной опасности людей из групп риска.

В тренде
"Это позор": Грета Тунберг жестко раскритиковала мировых лидеров

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Реклама

Почему страны начали массово отказываться от американской вакцины J&J – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина коронавирус Johnson & Johnson
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)
Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)Россия
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь Байдена
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь БайденаСША
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в УкраинуСША
Генерал США оценил вероятность нападения России на Украину
Генерал США оценил вероятность нападения России на УкраинуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять