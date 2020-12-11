В США рекомендуют разрешить вакцину от коронавируса Pfizer

Эксперты заявили, что Pfizer безопасна для людей старше 16 лет

В США одобрили вакцину от коронавируса Pfizer.

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Консультативный совет Управления по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) пришел к выводу, что вакцина является безопасной и эффективной, передает АР.

За то, чтобы одобрить вакцину, проголосовали 17 человек. Один воздержался, а четыре выступили против.

Консультативный совет FDA пришел к выводу, что вакцина Pfizer безопасна для людей старше 16 лет.

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Теперь ожидаются, что FDA в ближайшие дни учтет рекомендации, обнародованные советниками. В первую очередь в США будут вакцинировать медицинских работников и жителей домов длительного ухода.

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К слову, Украина ведет переговоры с пятью компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них – Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а также китайские компании.

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