В США рекомендуют разрешить вакцину от коронавируса Pfizer

В США одобрили вакцину от коронавируса Pfizer.
Консультативный совет Управления по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) пришел к выводу, что вакцина является безопасной и эффективной, передает АР.
За то, чтобы одобрить вакцину, проголосовали 17 человек. Один воздержался, а четыре выступили против.
Консультативный совет FDA пришел к выводу, что вакцина Pfizer безопасна для людей старше 16 лет.
Теперь ожидаются, что FDA в ближайшие дни учтет рекомендации, обнародованные советниками. В первую очередь в США будут вакцинировать медицинских работников и жителей домов длительного ухода.
К слову, Украина ведет переговоры с пятью компаниями-производителями вакцины от коронавируса, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. Среди них – Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а также китайские компании.
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