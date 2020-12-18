В США рекомендуют вакцину Moderna к использованию против коронавируса

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США проголосовал за то, чтобы одобрить применение вакцины от коронавируса компании Moderna.

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Об этом сообщает FDA.

Вакцину одобрили 20 экспертов, один воздержался. Ожидается, что препарат может быть одобрен в США уже в пятницу, 18 декабря.

Прививку рекомендовано делать лицам, достигшим 18 лет.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы Украина получила первые партии вакцины против коронавируса уже в январе, чтобы начать вакцинацию в стране. Однако, по его словам, Украина не входи в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале.

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Ранее стало известно, что хакеры получили доступ к информации о вакцине против коронавируса от Moderna, которую компания-разработчик передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

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