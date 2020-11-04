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В США рекордная явка на выборах, но ожидается еще больше

4 ноября, 00:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По предварительным оценкам, количество голосующих превысит 150 миллионов человек

Сегодняшние выборы в США уже показали рекордную явку избирателей – уже проголосовали более 100 миллионов американцев, фактический каждый третий житель страны. Об этом сообщили в спецэфире "Америка выбирает 2020"на телеканале "Украина 24" с Евгением Киселевым.

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Первые участки для голосования открылись в Нью-Гемпшире, там голосование началось еще в 07:00 по киевскому времени.

В связи с пандемией коронавируса, более 100 миллионов американцев уже проголосовали досрочно по почте или на участках (40% граждан США, фактически каждый третий американец). Это рекордная явка в Америке на выборах. Однако это еще не конец. По предварительным оценкам, количество голосующих превысит 150 миллионов человек.

Также на этих выборах проголосовало рекордное количество латиноамериканцев – более 8,5 миллиона человек.

Наиболее активно люди голосуют в четырех штатах: Гавайи, Техас, Вашингтон и Монтана.

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Также смотрите на инфографике расписание выборов и когда ждать первые результаты:

Также мы писали, какие штаты поддерживают Трампа и Байдена. Действующий президент должен победить в 19 штатах, а Байден в 18-ти. Но есть еще 13 самых "сложных" штатов, от которых будет зависеть победа на выборах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы явка выборы в США

Источник: Сегодня

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