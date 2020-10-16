В США рекордный уровень безработицы: какую помощь получают американцы

В экономике США по-прежнему не хватает примерно 10,7 миллионов рабочих мест, чтобы вернуться к тем показателям, которые были до пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Politico.

Число американцев, обращающихся за пособием по безработице, выросло на прошлой неделе до 898 000. Это является исторически высоким показателем и свидетельствует о том, что увольнения остаются препятствием на пути восстановления экономики.

Многие работодатели все еще недостаточно уверены в своем бизнесе или экономике страны, чтобы принимать новых сотрудников. Количество объявлений о вакансиях в течение лета значительно увеличивалось, но за последние два месяца рост замедлился.

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В Миссисипи, например, максимальное пособие составляет 235 долларов в неделю.

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В Южной Каролине максимальное пособие – 326 долларов.

К слову, ранее сообщалось, что администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что принятый в марте пакет мер стимулирования американской экономики в свете пандемии предполагал слишком крупные выплаты гражданам.

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