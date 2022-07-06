В США сенатор станцевала откровенный тверк и попала во все новости (видео)

Видео с сенатором стало вирусным

Видео с Тиарой Мак попало в выпуски новостей / Фото: Коллаж: Сегодня

В американском штате Род-Айленд разразился скандал. Член сената штата от Демократической партии Тиара Мак станцевала откровенный тверк, призывая голосовать за нее.

Она опубликовала видео, на котором в бикини встает на голову и танцует на песке, после чего призывает поддержать ее на выборах.

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Вирусное видео с Тиарой Мак попало в американские выпуски новостей и повлекло дискуссии, имеют ли право политики вести себя таким образом.

Оппоненты Тиары Мак из Республиканской партии осудили ее поведение.

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"Когда сенатор Тиара Мак не продвигает законопроекты о сексуальном удовлетворении в школах или отказе от удостоверений личности избирателей на выборах, она тратит свое время на то, чтобы тверком уговорить избирателей переизбрать ее. Род-Айленд заслуживает лучшего", – заявили республиканцы.

Республиканцы также злорадствуют, демонстрируя "лицо демократов Род-Айленда".

Отметим, что выборы в США пройдут в ноябре 2022 года.