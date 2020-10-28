В США снова беспорядки после убийства полицией афроамериканца: фото и видео

В США второй день продолжаются протесты после убийства полицейскими в Филадельфии психически нездорового афроамериканца Уолтера Уоллеса. В городе громили магазины, были поджоги и столкновения с полицией.

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Об этом сообщает The Washington Post.

27-летний Уоллес был застрелен полицейскими, которые приехали на вызов после сообщения о вооруженном человеке. Адвокат родственников заявил, что погибший был психически нездоров, и его близкие вызывали медиков, а не полицию.

После того, как видео инцидента попало в сеть, в городе вспыхнули протесты.

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В результате демонстраций и мародерства в понедельник были повреждены магазины, и по меньшей мере 30 офицеров получили ранения, в том числе один был госпитализирован со сломанной ногой.

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После этого губернатор Пенсильвании Том Вульф уполномочил Национальную гвардию развернуть войска, чтобы помочь полиции защитить собственность и подавить беспорядки в крупнейшем городе штата.

Протесты в США. Источник: youtube.com TheWiggz

Во вторник полиция и протестующие снова столкнулись, но офицеры, которым помогали нацгвардейцы, заняли более агрессивную позицию, остановили марширующих и произвели несколько арестов.

Напомним, летом в США вспыхнули массовые протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

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