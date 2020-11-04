В США снова может появиться 51 штат: как проголосовали в Пуэрто-Рико

Жители острова в очередной раз выступили за присоединение к Штатам

В Пуэрто-Рико снова подняли вопрос присоединения к США в качестве 51-го штата – пока американцы выбирали президента, на острове прошел очередной референдум о самоопределении.

Реклама

Об этом сообщает Bussiness Insider.

Согласно результатам обработки 88% бюллетеней, за то, чтобы Пуэрто-Рико "немедленно приняли в состав США в качестве штата" выступили 52,3% жителей острова. Это значительно меньше, чем на предыдущем референдуме – тогда эту идею поддержали 97% населения острова.

Необходимо отметить, что референдум имеет рекомендательный характер, но в случае положительного результата голосования губернатор Пуэрто-Рико создаст комиссию для проведения консультаций о включении острова в состав США на правах штата.

Сейчас остров обладает статусом неинкорпорированной организованной территории, то есть он находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. У Пуэрто-Рико собственная Конституция, судебная, законодательная и исполнительная власть, но гражданство, валюта и система обороны общие с США.

Реклама

Вопрос самоопределения в Пуэрто-Рико обсуждается уже более полувека, всего на острове прошли уже пять референдумов – в 1967, 1993, 1998, 2012 и 2017 годах. На двух последних жители выступили за присоединение к США в качестве 51-го штата. А в 2018 году в американский Конгресс даже внесли соответствующий законопроект, но республиканцы, которые удерживают Сенат, выступают категорически против.

А в этом году стало известно, что после урагана "Мария" в 2017 году президент Дональд Трамп интересовался возможностью продажи острова.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама