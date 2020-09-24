В США снова протестуют против насилия: подстрелили полицейских (фото, видео)

В американском городе Луисвилле, штат Кентукки, вспыхнули протесты против расизма и полицейской жестокости, которые закончились стрельбой.

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Как сообщает CBS, митинг проходил 23 сентября в память о чернокожей медсестре Брионне Тейлор, к котором в дом ворвались полицейские и застрелили по подозрению в хранении наркотиков.

По словам и.о. начальника полиции района Рочестер, где произошел инцидент, Марка Симмонса, в ходе протестов получили огнестрельные ранения офицеры (мужчина и женщина) в возрасте от 18 до 22 лет.

Сейчас обстоятельства ранения расследуются при участии ФБР. На данный момент арестован 26-летний Ларинцо Джонсон – как ожидается, утром 25 сентября ему должны предъявить обвинение.

Кроме того, были ранены и 14 участников беспорядков. Их жизням ничего не угрожает.

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Брионна Тейлор погибла 13 марта. Полицейские заподозрили ее в хранении наркотиков. Во время облавы на ее жилье завязалась перестрелка с мужчиной, который находился с ней. В результате Брионна получила шесть огнестрельных ранений. При этом запрещенных веществ у нее не обнаружили.

Протесты в Луисвилле возобновились после того, как генеральный прокурор штата Кентукки заявил, что никому из трех причастных офицеров не предъявят обвинения в смерти Тейлор. Лишь одного из них обвинили в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

Напомним, что в июне США оказались охвачены массовыми протестами после гибели чернокожего Джорджа Флойда, который был грубо задержан полицейскими в Миннеаполисе. Протестующих поддержал экс-президент США Барак Обама.

В некоторых крупных городах демонстрации переросли в погромы и сопровождались вандализмом и грабежами. Больше об этом читайте в материале "Погромы в США: "русский след" и последствия для Трампа" на нашем сайте.

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