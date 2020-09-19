В США сотни людей почтили память известной судьи Гинзбург: фото

В США сотни людей собрались возле здания Верховного суда, чтобы почтить память известной судьи и борца за права женщин Рут Бейдер Гинзбург. Американцы начали собираться спустя считанные часы после того, как стало известно о ее смерти.

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Как сообщает "Голос Америки", люди принесли цветы, свечи, открытки со словами сочувствия и американские флажки в память об умершей. Перед зданием суда американцы пели и молились.

"Наша страна потеряла юриста исторического калибра. Мы в Верховном суде потеряли дорогую коллегу. Сегодня мы в скорби, но мы уверены, что будущие поколения запомнят Рут Бейкер Гинзбург такой, какой мы ее знали – неутомимым и решительным проводником правосудия", - заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Президент США Дональд Трамп приказал в знак скорби приспустить флаги в стране. Гинзбург похоронят на Арлингтонском национальном кладбище.

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Напомним, Гинзбург умерла 18 сентября в окружении своей семьи в Вашингтоне из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Рут Гинзбург входила в ТОП-10 самых восхитительных женщин по мнению жителей США.

В 1972 году Гинзбург стала сооснователем организации по защите прав женщин Women's Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. Также она была второй женщиной в США, занимавшей пост судьи Верховного суда. При ее участии были приняты решения, которые подтверждали право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств. Также она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

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