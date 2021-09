В США создали новую вакцину – спасает и от гриппа, и от коронавируса

Американская компания Novavax заявила о завершении основного этапа работы над своей новой комбинированной вакциной. Эта вакцина будет защищать от коронавируса и от гриппа.

Об этом сообщает Reuters.

Исследование вакцины будут проводить в Австралии. Принимать участие в исследовании будут 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели COVID-19 или вакцинировались против него.

