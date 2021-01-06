В США сторонники Трампа утроили беспорядки в здании Конгресса – последние новости (фото, видео)

В США сторонники Трампа вышли протесты и штурмуют баррикады возле главного здания Капитолии – Капитолийского холма. Сегодня в США проходит совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявлен следующий президент.

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Сайт "Сегодня" отслеживает хронологию событий.

Смотрите онлайн, что происходит в США:

23:50 Руководство Twitter ограничило возможность ставить лайки на запись Дональда Трампа с видеообращением, посвященным протестам в Вашингтоне.

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23:48 Демократы обратились к Майку Пенсу с просьбой отстранить Трампа от власти согласно 25-й поправки в Конституции США.

23:41 Несмотря на то, что в здание Капитолия уже вошел спецназ, протестующие планируют оставаться внутри всю ночь.

23:27 Twitter заблокировал возможность лайка, комментария или ретвита обращения Трампа из-за "риска насилия".

23:12 Байден призвал Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду конгресса. По его словам, произошедшее у стен Капитолия должно немедленно прекратиться.

22:49 В Капитолию направили дополнительные подразделения полиции.

Видео: Военный обозреватель

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22:46 Сенаторов, которые не успели покинуть здание Капитолия, эвакуируют в специальных противогазах от слезоточивого газа.

22:44 Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к захваченному зданию Капитолия.

22:42 В Вашингтон направляются 200 солдат Нацгвардии Вирджинии.

22:37 В Канзасе сторонники Дональда Трампа пришли к местному Капитолию и уже попали внутрь.

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22:34 В США, где сейчас проходят протесты, в здании Капитолия охрана выстрелила в девушку. Это вторая жертва протестов.

22:26 В Вашингтоне из-за протестов, на которые вышли сторонники Трампа, ввели комендантский час.

22:23 В США, где сторонники Трампа захватили здание Капитолия, есть первые жертвы. Погиб один из протестующих.

22:08 Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси бежала из рабочего кабинета, оставив разблокированной рабочую почту.

21:58 Протестующие ворвались в зал заседаний Сената.

Фото: Mash

21:50 Оставшиеся в зале заседаний сенаторы растерянно ждут, когда толпа выломает двери и ворвется внутрь.

21:49 Трамп призвал своих сторонников поддерживать полицейских, охраняющих Капитолий, и вести себя мирно.

21:38 Полиция безуспешно пытается сдерживать радикалов из движения Proud Boys, которые продвигаются вглубь здания Капитолия.

Видео: Mash

21:28 Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия.

21:24 Вид из окна здания рядом с Капитолием и съемки с коптера помогают оценить масштаб марша сторонников Трампа. Сенату даже пришлось прервать дебаты относительно итогов выборов.

Видео: Ateo

21:13 Столкновения трампистов с полицейскими под стенами Капитолия напоминают самые горячие деньки Евромайдана. На данный момент ранен один коп.

20:52 Сторонники Трампа пошли на штурм баррикад, установленных вокруг Капитолия. На данный момент известно, что из библиотеки Конгресса эвакуированы все посетители.

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