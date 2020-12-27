В США стреляли в боулинг-клубе: есть жертвы и пострадавшие (фото)

Сегодня в американском городе Рокфорд (штат Иллинойс) в боулинг-клубе произошла стрельба.

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Об этом сообщает телеканал CBS Chicago.

Во время стрельбы три человека погибли, трое пострадали. Глава полиции города Дэн О'Ши сообщил, что стрельба велась как внутри здания, так и снаружи.

Фото: usatoday.com

"Подозреваемый задержан. Продолжается активное расследование", – говорится в твиттере полиции.

Фото: usatoday.com

Пока сведений о мотивах подозреваемого не поступало.

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Фото: usatoday.com

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Ранее в центре Берлина в районе Берлина Кройцберг произошла стрельба, ранены были четыре человека.

Также сообщалось о том, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Между мужчинами начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

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