В США студент смастерил американские горки для дедушки (видео)

Аттракцион юноша построил меньше чем за полгода

В американском городе Норт-Кингстаун в округе Вашингтон 20-летний студент смастерил американские горки для своего 83-летнего дедушки.

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Выяснилось, что Элиот учится на инженера, а к дедушке приехал переждать карантин. На досуге парень вспомнил, что когда-то мечтал о собственном аттракционе. Юноша решил воплотить мечту, и поэтому взялся за работу.

30-метровую конструкцию Элиот смастерил меньше чем за полгода. Но горкой сейчас играет дедушка студента. Радости от таких развлечений, несмотря на возраст, не меньше, чем у внука.

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Напомним, не так давно в США мужчина построил американские горки во дворе своего дома, чтобы бесплатно посещать аттракцион. Сейчас его семья переезжает в новый дом, где места для горок не хватит, а потому американец ищет нового владельца своей развлекательной конструкции.

Также мы рассказывали, что в аэропорту Сингапура появилось очень необычное развлечение.

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