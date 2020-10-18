В США тысячи женщин протестовали против Трампа (фото)

В Соединенных Штатах 16 октября прошел Марш женщин, участники которого протестовали против президента Дональда Трампа и его попытки продвинуть в Верховный суд судью-консерватора Эми Кони Барретт на место умершей в сентябре Рут Гинзбург.

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Об этом сообщает Reuters.

"Тысячи людей прошли маршем к Верховному суду США в Вашингтоне в субботу, чтобы почтить память покойной судьи Рут Бейдер Гинзбург", – пишет агентство.

Марш женщин в Вашингтоне / Фото: Reuters

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Марш начался недалеко от Белого дома, затем его участники направились к зданию Конгресса и Верховного суда.

На плакатах участников протеста были написаны критические лозунги в адрес Трампа и вице-президента Майкла Пенса.

Марш женщин в Вашингтоне / Фото: Reuters

Демонстрантки заявили, что возмущены тем, что республиканцы сейчас готовы утвердить кандидатуру Барретт перед самыми выборами, в то время как в 2016-м отказались утвердить Меррика Гарленда, выдвинутого бывшим президентом Бараком Обамой более чем за шесть месяцев до выборов.

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Женский марш против Трампа / Фото: Reuters

"Дело в том, что мы сильны, а они боятся. Они на грани, и они знают это, и мы собираемся нанести удар", - заявила одна из выступавших на марше женщин.

Марш женщин в Вашингтоне / Фото: Reuters

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Голосование по кандидатуре Барретт в Сенате назначено на 22 октября.

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