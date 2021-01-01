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В США умер известный рэпер MF Doom

1 января, 11:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

Артист умер 31 октября

В четверг, 31 декабря, стало известно о смерти известного 49-летнего рэпера и продюсера Даниэла Думилея, который известный под псевдонимом MF Doom.

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Об этом на официальной странице рэпера сообщила его жена Жасмин.

"Спасибо за то, что показал, как не бояться любить и быть лучшим человеком, которым я когда-либо могла быть. Мой мир никогда не будет прежним без тебя", – написала супруга исполнителя.

Оказалось, что рэпер умер еще 31 октября, но близкие решили сообщить об этом общественности лишь спустя два месяца.

MF Doom известен своим необычным сценическим образом. Он выступал в металлической маске и в текстах своих песен играл роль некого злодея. Рэпер начал свою творческую карьеру в конце 80-х годов прошлого века.

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/ Фото: Depositphotos

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США умер рэпер
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