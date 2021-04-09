Українська
$ 27,98
33,23
  1. Мировые новости
  2. США

В США умер один из самых известных рэперов 90-х

9 апреля, 19:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Артист скончался в больнице Уайт-Плейнс

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет.

Реклама

Об этом сообщает Pitchfork в пятницу, 9 апреля со ссылкой на родственников покойного.

Артист скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение последних дней, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Причиной смерти исполнителя стала тяжелая передозировка наркотиков.

2 апреля стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки сильнодействующих наркотических веществ, которая вызвала сердечный приступ.

В тренде
Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула на встрече с Эрдоганом: видео курьеза
Реклама

Отметим, DMX входит в пятерку самых успешных хип-хоп-исполнителей в Соединенных Шатах. Общий тираж его записей превышает 23 миллиона копий, первые пять альбомов рэпера занимали первое место в чарте Billboard 200.

Ранее мы сообщали, что в США в аэропорту внезапно умер известный рэпер Juice Wrld.

Также напомним, в Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера Nipsey Hussle, номинированного на "Грэмми".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США смерть рэпер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкая
Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)США
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле Донбасса
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле ДонбассаСША
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границам
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границамУкраина
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТОСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять