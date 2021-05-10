В США в результате стрельбы на вечеринке погибли 7 человек (видео)

В США в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) один из участников вечеринки открыл стрельбу, в результате которой шесть человек скончались на месте.
Об этом говорится в сообщении местной полиции.
Прибывшие на вызов в трейлерный парк полицейские обнаружили шестерых погибших, а также тяжело раненого мужчину. Его доставили в местную больницу, где позже он скончался от полученных травм.
По предварительным данным, в трейлере праздновали день рождения одной из жертв друзья и члены ее семьи. Причем на вечеринке присутствовали и дети, которые, к счастью, не пострадали.
Стрельбу по неизвестной причине отккрыл парень одной из погибших девушек, который затем покончил с собой.
Напомним, в метро бразильского Рио-де-Жанейро в результате перестрелки во время спецоперации силовиков по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми погибли 23 человека.
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