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В США в результате стрельбы на вечеринке погибли 7 человек (видео)

10 мая, 02:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На праздновании дня рождения одной из жертв, где присутствовали и дети, гость по непонятной причине открыл смертельный огонь

В США в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) один из участников вечеринки открыл стрельбу, в результате которой шесть человек скончались на месте.

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Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Прибывшие на вызов в трейлерный парк полицейские обнаружили шестерых погибших, а также тяжело раненого мужчину. Его доставили в местную больницу, где позже он скончался от полученных травм.

Видео: REUTERS

По предварительным данным, в трейлере праздновали день рождения одной из жертв друзья и члены ее семьи. Причем на вечеринке присутствовали и дети, которые, к счастью, не пострадали.

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Стрельбу по неизвестной причине отккрыл парень одной из погибших девушек, который затем покончил с собой.

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Напомним, в метро бразильского Рио-де-Жанейро в результате перестрелки во время спецоперации силовиков по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми погибли 23 человека.

Мы также писали, что в США в Северной Каролине мужчина убил отчима, мать и двух правоохранителей, при задержании он погиб.

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