В США в результате стрельбы в продуктовом магазине погибли 10 человек (фото)

В Соединенных Штатах мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине в города Боулдер (штат Колорадо), а затем расстрелял прибывших на вызов полицейских. Погибли 10 человек, в том числе полицейский, еще двое правоохранителей ранены.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

/ Фото: Reuters

Неизвестный предположительно сначала открыл стрельбу на парковке, а затем продолжил стрелять в магазине King Sooper – тело одного из убитых было найдено на стоянке.

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/ Фото: Reuters

Также на стоянке обнаружен автомобиль с чехлом для винтовки, который может принадлежать стрелявшему.



В полиции сообщили, что один стрелявший задержан после ранения полицией, там подозревают, что у него был сообщник.

/ Фото: Reuters

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Напомним, на прошлой неделе в Соединенных Штатах при нападении на три спа-салона в Атланте погибли восемь человек и один ранен.

Мы также писали, что в США в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) 1 марта произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик.

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