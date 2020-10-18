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В США в торговом центре прогремел взрыв (фото, видео)

18 октября, 10:00

Мария Журенко Мария Журенко

В результате инцидента пострадали пять человек

В торговом центре американского города Харрисонберг в штате Вирджиния прогремел взрыв.

Об этом сообщает ABC News.

Всего в результате взрыва пострадали пять человек, среди них трое из местного колледжа. Они получили легкие ранения. Еще двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Взрыв в торговом центре США

Взрыв в торговом центре США / Фото: The Sun

По словам сотрудника парикмахерской, находящейся поблизости, чувствовался сильный запах газа.

Взрыв в торговом центре США

Взрыв в торговом центре США / Фото: The Sun

Сообщается, что на месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются. Первоначальной причиной считают утечку газа.

Напомним,7 октября из-за возгорания сухой травы загорелись склады с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области, также были слышны взрывы. Чуть позже спасатели ликвидировали пожар.

Также вечером 9 октября в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался бак с топливом.

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США взрыв торговый центр
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