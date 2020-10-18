В США в торговом центре прогремел взрыв (фото, видео)

В торговом центре американского города Харрисонберг в штате Вирджиния прогремел взрыв.
Об этом сообщает ABC News.
Всего в результате взрыва пострадали пять человек, среди них трое из местного колледжа. Они получили легкие ранения. Еще двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам сотрудника парикмахерской, находящейся поблизости, чувствовался сильный запах газа.
Сообщается, что на месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются. Первоначальной причиной считают утечку газа.
Напомним,7 октября из-за возгорания сухой травы загорелись склады с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области, также были слышны взрывы. Чуть позже спасатели ликвидировали пожар.
Также вечером 9 октября в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался бак с топливом.
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