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В США вакцина Moderna вызвала у врача сильную аллергию

26 декабря, 07:43

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Почти сразу после прививки у мужчины начала кружиться голова и учащенно биться сердце

Врач в Бостоне после укола вакциной компании Moderna от коронавируса получил аллергическую реакцию. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.

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Об этом сообщает New York Times.

По словам научного сотрудника гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре Хоссейна Садрзаде, после применения вакцины у него появились такие симптомы, как головокружение и учащенное сердцебиение.

Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби рассказал, что врачу разрешили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат.

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На данный момент известно, что после госпитализации, его уже выписали.

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Ранее 18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna по ускоренной процедуре в чрезвычайных ситуациях.

В Евросоюзе официально разрешили использовать только вакцину Pfizer, но 6 января состоится заседание Еврокомиссии, на котором будут обсуждать вопрос легализации вакцины Moderna.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США врачи вакцинация вакцина Moderna
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