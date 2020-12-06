В США вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе – Трамп

США – страна с наибольшим количеством случаев и смертей от COVID-19 в мире

В Соединенных Штатах вакцинация от коронавируса должна начаться на следующей неделе.

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Об этом на субботнем митинге в Валдосте, штат Джорджия, заявил президент США Дональд Трамп, передает livemint.com.

"Она начнется на следующей неделе, мы начнем вакцинировать", – сказал он.

Заявление Трампа прозвучало после того, как в США зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 – около 230 000 заражений третий день подряд. Соединенные Штаты – страна с наибольшим количеством случаев и смертей от COVID-19 в мире.

20 ноября Pfizer и Biontech подали заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для регистрации своей совместной вакцины. 1 декабря аналогичную заявку подала американская биотехнологическая Moderna.

В тренде Moderna выпустит 500 млн доз вакцины против COVID-19 за год

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Ранее компания Moderna заявила, что в 2021 году произведет 500 млн доз вакцины от коронавируса.

Сайт "Сегодня" сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию. Там намерены начать вакцинацию уже с 8 декабря.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. По его словам, уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины вакцинируют бесплатно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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