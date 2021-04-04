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В США вакцинировали более 100 млн человек, но ожидают четвертую волну COVID-19

4 апреля, 06:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Многие американцы перестали соблюдать ограничения

В Соединенных Штатах по состоянию на 3 апреля 100 миллионов жителей получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, но, несмотря на это, число случаев заражения в некоторых регионах продолжает расти, что может привести к четвертой волне заболеваемости.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечает издание, США стали первой страной в мире, достигшей такого успеха в вакцинации.

Однако во время брифинга рабочей группы по коронавирусу в Белом доме глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Рошель Валенски предупредила об опасности того, что слишком много американцев перестают соблюдать ограничения, связанные с COVID-19.

Президент США Джо Байден в свою очередь предположил, что, если эта тенденция продолжится, в США может произойти четвертый всплеск заражений коронавирусом.

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Отметим, ранее на этой неделе президент Джо Байден заявил, что в связи с ростом темпов вакцинации к 19 апреля правом на вакцину будут обладать не менее 90% взрослых американцев.

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Мы также сообщали, что Центры контроля и профилактики заболеваний США опубликовали условия, при которых можно совершать поездки за границу.

Напомним, в Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенные для пациентов с коронавирусом благодаря успешной кампании вакцинации.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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