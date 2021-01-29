В США вакцину от COVID-19 получили более 300 тысяч военных

В США более 300 тысяч военнослужащих уже вакцинированы от коронавируса прививкой Pfizer.

Реклама

Об этом заявили в Министерстве обороны США.

Ведомство получило более 794 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer, но только половина из них была введена.

Отмечается, что 335 627 сотрудников Министерства обороны получили, по крайней мере, одну дозу, а 46 561 человек получил две дозы.

Процент положительных тестов на коронавирус среди военнослужащих составляет 8,8%. Этот показатель немного меньше по сравнению со средним по стране – 9,2%.

В тренде В Telegram теперь можно переносить чаты из других мессенджеров. Как это сделать

Реклама

Согласно последней статистике, среди военнослужащих зарегистрировано 138 763 случая коронавируса.

К слову, в ВОЗ считают, что распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

Напомним, в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама