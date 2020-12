В США Военнослужащих Космических сил будут называть "стражами": реакция Сети

В США Военнослужащих Космических сил будут называть стражами или хранителями.

Об этом заявил вице-президент Майк Пенс на мероприятии по случаю первой годовщины создания Космических сил, передает CNN.

"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что впредь мужчины и женщины, которые служат в Космических силах США, будут называться стражами", – сказал Пенс.

Отмечается, что название "стражи" отсылает к первоначальному девизу Космического командования ВВС США 1983 года "Стражи высоких рубежей".

В Сети сразу же начали шутить, что военнослужащих стражами хотят назвать в честь серии фильмов "Стражи Галактики".

Так, некоторые пользователи отметили, что логотип Космических сил похож на эмблему Звездного флота.

So you stole the logo from star trek and the name from guardians of galaxy, and it took a fucking year? https://t.co/icioZiDeB8