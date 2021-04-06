Українська
$ 27,94
32,86
  1. Мировые новости
  2. США

В США военный санитар устроил стрельбу: трое погибли (фото, видео)

6 апреля, 22:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мужчина смертельно ранил двух человек в городе, а после отправился на военную базу

В Соединенных Штатах в городе Фредерик (штат) Мэриленд произошла стрельба в результате которой погибли три человека, включая стрелка.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, во вторник утром мужчина выстрелил и смертельно ранил двух человек в городе, а после отправился на военную базу "Форт Детрик", где и был застрелен.

Стрельба в США. Источник: Reuters

Читайте также: Масштабная перестрелка в США: двое погибших, 14 раненых (фото и видео)

В ВМС США заявили, что подозреваемый был санитаром военно-морского госпиталя, а официальные лица сообщили, что "Форт Детрик" был местом постоянной дислокации подозреваемого.

Реклама

Стрельба в Мэриленде. Фото: CNN

Стрельба в Мэриленде. Фото: CNN

Как сообщил журналистам начальник полиции Фредерика Джейсон Лэндо, 38-летний боевик проник в парк на северо-востоке города и открыл огонь внутри или рядом с ним, ранив двух мужчин.

В полиции не знаю, почему почему преступник открыл огонь по людям, а после отправился в "Форт Детрик".

Ранее сообщалось, что в Техасе нашли застреленными шесть членов одной семьи.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США стрельба военная база
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкая
Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)США
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле Донбасса
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле ДонбассаСША
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границам
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границамУкраина
Волкер объяснил, почему Путин
Волкер объяснил, почему Путин "угрожает войной" УкраинеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять