В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирус

Официально о связи самоубийств с COVІD-19 пока не говорят

Количество случаев самоубийств в рядах американских Сухопутных сил за последние полгода пандемии коронавируса COVID-19 выросло на треть.

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Об сообщает "Голос Америки" со ссылкой на AP.

Согласно информации издания, в целом увеличение суицидов на 20% по сравнению с 2019 годом наблюдают во всех видах войск США.

Эксперты называют среди причин такой тенденции дополнительный стресс на службе, поскольку военных часто привлекают помогать медикам и местной власти в противодействии коронавирусу.

Также сообщается о росте количества обращений к психологам со стороны военных за последние месяцы.

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В то же время в Пентагоне пока не готовы говорить, что рост самоубийств в армии связан с пандемией.

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"Мы не можем однозначно сказать, что это из-за COVID, но есть прямая корреляция – с началом COVID количество выросло", – заявил министр сухопутных сил США Райан Маккарти.

Как отмечает издание, согласно отчету за 2018 год, наиболее уязвимая группа в американских Сухопутных силах – новобранцы, которые составляют 60% от всех самоубийств.

Напомним, в Киевской городской клинической больнице №4, в которой лечат зараженных коронавирусом, за двое суток двое мужчин покончили с собой. Оба выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже.

Мы также сообщали, что за все время пандемии в мире от коронавируса умерли 1 000 555 человек.

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