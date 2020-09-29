В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирус

Количество случаев самоубийств в рядах американских Сухопутных сил за последние полгода пандемии коронавируса COVID-19 выросло на треть.
Об сообщает "Голос Америки" со ссылкой на AP.
Согласно информации издания, в целом увеличение суицидов на 20% по сравнению с 2019 годом наблюдают во всех видах войск США.
Эксперты называют среди причин такой тенденции дополнительный стресс на службе, поскольку военных часто привлекают помогать медикам и местной власти в противодействии коронавирусу.
Также сообщается о росте количества обращений к психологам со стороны военных за последние месяцы.
В то же время в Пентагоне пока не готовы говорить, что рост самоубийств в армии связан с пандемией.
"Мы не можем однозначно сказать, что это из-за COVID, но есть прямая корреляция – с началом COVID количество выросло", – заявил министр сухопутных сил США Райан Маккарти.
Как отмечает издание, согласно отчету за 2018 год, наиболее уязвимая группа в американских Сухопутных силах – новобранцы, которые составляют 60% от всех самоубийств.
Напомним, в Киевской городской клинической больнице №4, в которой лечат зараженных коронавирусом, за двое суток двое мужчин покончили с собой. Оба выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже.
Мы также сообщали, что за все время пандемии в мире от коронавируса умерли 1 000 555 человек.
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