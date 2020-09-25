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В США впервые за 17 лет после отмены моратория казнили афроамериканца

25 сентября, 06:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

19-летнему заключенному ввели смертельную дозу пентобарбитала

В США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца.

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Об этом сообщает Associated Press.

Первый темнокожий заключенный, казненный в рамках возобновления администрацией Трампа федеральных казней – человек, который убил религиозную пару.

19-летний парень ограбил их и закрыл в багажнике авто, затем он выстрелил им в голову и сжег тела вместе с машиной.

Он долгое время находился в тюрьме, 24 сентября заключенному ввели смертельную дозу пентобарбитала.

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После того, как полицейский в Миннеаполисе (США) на несколько минут прижал коленом к шее скованного наручниками афроамериканца Джорджа Флойда, вопросы о расовой предвзятости в системе уголовного правосудия находятся в центре внимания.

Недавно новости "Сегодня" писали, что экс-полицейскому, который застрелил афроамериканца в Атланте, грозит смертная казнь.

Также мы писали о том, что российский сноубордист Дмитрий Кольцов был убит после уличного конфликта в Лос-Анджелесе. Его убийце грозит смертная казнь.

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США убийство заключенные смертная казнь
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