В США впервые за 17 лет после отмены моратория казнили афроамериканца

В США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца.
Об этом сообщает Associated Press.
Первый темнокожий заключенный, казненный в рамках возобновления администрацией Трампа федеральных казней – человек, который убил религиозную пару.
19-летний парень ограбил их и закрыл в багажнике авто, затем он выстрелил им в голову и сжег тела вместе с машиной.
Он долгое время находился в тюрьме, 24 сентября заключенному ввели смертельную дозу пентобарбитала.
После того, как полицейский в Миннеаполисе (США) на несколько минут прижал коленом к шее скованного наручниками афроамериканца Джорджа Флойда, вопросы о расовой предвзятости в системе уголовного правосудия находятся в центре внимания.
Недавно новости "Сегодня" писали, что экс-полицейскому, который застрелил афроамериканца в Атланте, грозит смертная казнь.
Также мы писали о том, что российский сноубордист Дмитрий Кольцов был убит после уличного конфликта в Лос-Анджелесе. Его убийце грозит смертная казнь.
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