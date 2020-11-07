В США врач спас донорское сердце после крушения вертолета, но потом случайно уронил (видео)

Катастрофа вертолета в США - пилот был доставлен в больницу

В Сан-Диего вертолет, который доставлял донорское сердце, рухнул на крышу больницы.

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Об этом сообщает Fox5sandiego.com.

Пилот был доставлен в больницу, а двое пассажиров, которые тоже находились на борту от госпитализации отказались.

Донорское сердце из рухнувшего вертолёта вытащил пожарный и передал одному из сотрудников больницы.

Как видно на видео мужчина взял донорское сердце, ступил несколько шагов и споткнулся.

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Как заявил представитель больницы Fox News, что сердце не было повреждено и "пересаживается реципиенту".

Напомним, в американском штате Теннесси в реку упал вертолет Eurocopter EC-130, на борту которого находились четыре человека.

Также недавно крушение самолета произошло в Альпах. По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.

А летом 2019-го в Киевской области, не долетев до аэропорта, упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было три человека.

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