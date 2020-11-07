В США врач спас донорское сердце после крушения вертолета, но потом случайно уронил (видео)

В Сан-Диего вертолет, который доставлял донорское сердце, рухнул на крышу больницы.
Об этом сообщает Fox5sandiego.com.
Пилот был доставлен в больницу, а двое пассажиров, которые тоже находились на борту от госпитализации отказались.
Донорское сердце из рухнувшего вертолёта вытащил пожарный и передал одному из сотрудников больницы.
Как видно на видео мужчина взял донорское сердце, ступил несколько шагов и споткнулся.
Как заявил представитель больницы Fox News, что сердце не было повреждено и "пересаживается реципиенту".
Напомним, в американском штате Теннесси в реку упал вертолет Eurocopter EC-130, на борту которого находились четыре человека.
Также недавно крушение самолета произошло в Альпах. По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.
А летом 2019-го в Киевской области, не долетев до аэропорта, упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было три человека.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк