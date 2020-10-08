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В США заключенных пытали детской песней

8 октября, 03:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Надзиратели предстанут перед судом

В США двум тюремным надзирателям и их начальнику выдвинули обвинили в пытках музыкой заключенных, которым они ставили одну и ту же детскую песню.

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Об этом сообщает Insider.

21-летний Грегори Корнелл Батлер-младший и его ровесник Кристиан Майлз заставляли минимум четырех заключенных на протяжении двух часов слушать известную во всем мире детскую песню Baby Shark со скованными за спиной руками в качестве наказания.

Их начальник 50-летний Кристофер Хендершотт обвиняется в том, что знал о происходящем, но не пытался остановить подчиненных.

По мнению следователей, Baby Shark вызвала у заключенных "чрезмерное эмоциональное напряжение".

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Все трое были отстранены от должности.

Напомним, в Днепре работника патрульной полиции подозревают в превышении полномочий и пытках человека.

Мы также сообщали, что в Беларуси за время акций протеста после выборов президента страны было зафиксировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы.

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США пытки тюрьма песня заключенные надзиратель
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